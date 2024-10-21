Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Серена Уильямс отожгла на концерте Тейлор Свифт

Серена Уильямс отожгла на концерте Тейлор Свифт Фото: X/serenawilliams
23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс показала, как веселится на концерте своей соотечественницы известной певицы Тейлор Свифт, сообщает Zakon.kz.

В видео спортсменка показывает, как поет песни поп-артистки дома, а потом "зажигает" под них же на концерте.

Американка завершила спортивную карьеру в 2022 году на Открытом чемпионате США в возрасте 40 лет. При этом Уильямс, говоря о потенциальном возвращении в теннис, сообщила, что хотела бы вернуться на "последний танец".

Недавно Серена Уильямс рассказала, что перенесла процедуру по удалению кисты шеи. Американская спортсменка проходит этап восстановления после операции.

В июне этого года польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась впечатлениями от концерта Тейлор Свифт.

Ранее Серена Уильямс назвала свою лучшую подругу в туре во время спортивной карьеры.

Читайте также

Доминик Тим обыграл Александра Зверева на прощальном турнире в Вене

Видеообзор финального матча АТР 250 Almaty Open

Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой

Пахита Амири
США Уильямс Серена 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Черчесов прокомментировал свою неудачную шутку о казахском языке
Черчесов прокомментировал свою неудачную шутку о казахском языке
Бокс
Боксерша Иман Хелиф поделилась ближайшими планами
Спорт
Ольга Рыпакова поделилась спортивными успехами сына
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: