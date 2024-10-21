Серена Уильямс отожгла на концерте Тейлор Свифт

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс показала, как веселится на концерте своей соотечественницы известной певицы Тейлор Свифт, сообщает Zakon.kz.

В видео спортсменка показывает, как поет песни поп-артистки дома, а потом "зажигает" под них же на концерте.

Американка завершила спортивную карьеру в 2022 году на Открытом чемпионате США в возрасте 40 лет. При этом Уильямс, говоря о потенциальном возвращении в теннис, сообщила, что хотела бы вернуться на "последний танец".

Недавно Серена Уильямс рассказала, что перенесла процедуру по удалению кисты шеи. Американская спортсменка проходит этап восстановления после операции.

В июне этого года польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась впечатлениями от концерта Тейлор Свифт.



Ранее Серена Уильямс назвала свою лучшую подругу в туре во время спортивной карьеры.