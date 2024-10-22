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Михаил Кукушкин успешно стартовал на турнире во Франции
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Во французском Бресте стартовал турнир серии АТР Челленджер. Матч первого круга одиночного разряда провел казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (111 АТР), сообщает Zakon.kz.
За выход во второй раунд экс-первая ракетка Казахстана почти три часа сражался с игроком из Литвы Эдасом Бутвиласом (256 АТР). В упорной борьбе Кукушкин одержал победу со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:3).
Продолжительность игры составила 2 часа и 43 минуты. Казахстанец шесть раз подал навылет, не допускал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 10.
Следующий соперник Кукушкина определится по итогам матча Карлос Табернер (Испания, 195 АТР) – Грегуа Баррер (Франция, 156 АТР).
Ранее Михаил Кукушкин дал оценку турниру АТР 250 в Алматы, на котором он вышел в основную сетку соревнований через квалификацию.
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