Казахстанский теннисист не смог выйти в полуфинал турнира в Индии
Фото: АТР
В Ченнае (Индия) проходит турнир серии АТР Челленджер. Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (202 АТР) провел матч третьего круга (1/4 финала) в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
В игре за выход в полуфинал Скатов проиграл британцу Билли Харрису (129 АТР) со счетом 3:6, 6:7. Соперник казахстанца посеян в Ченнае под первым номером.
Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. Скатов выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
Харрис сравнял счет в личном противостоянии – 1:1. В прошлом сезоне Тимофей выиграл у Билли в третьем круге квалификации US Open (4:6, 6:0, 6:3).
Ранее во встрече за выход в четвертьфинал казахстанец обыграл россиянина Аслана Карацева со счетом 6:4, 7:5.
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