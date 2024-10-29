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"Обнаружили вирус": Янник Синнер объяснил снятие с "Мастерса" в Париже

Янник Синнер объяснил снятие с &quot;Мастерса&quot; в Париже Фото: АТР
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к болельщикам после снятия с турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.

Янник Синнер признался, что у него обнаружили вирусную инфекцию. 

"Мы приехали в Париж очень рано, чтобы подготовиться наилучшим образом. После первой тренировки я почувствовал себя нехорошо. В воскресенье я разговаривал с врачом, обнаружили вирус, при котором требуется три-четыре дня на восстановление. Сегодня я чувствую себя немного лучше, но тело не готово к соревнованиям, и я все еще чувствую себя очень, очень слабо. Нет смысла выходить на корт и пытаться бороться на этом турнире. Я очень разочарован, потому что на этом турнире я хотел понять, на каком уровне нахожусь. Это была одна из моих главных целей на эту неделю. Но, к сожалению, я не могу этого сделать", – приводит слова Синнера сайт ATP.

Лидера мирового рейтинга в сетке "тысячника" в Париже заменит лаки-лузер француз Артур Казо (85 АТР).

В прошлом году Синнер, будучи четвертой ракеткой мира, снялся с "Мастерса" в Париже из-за того, что не смог восстановиться после матча второго круга. Тогда Янник завершил игру в полтретьего ночи. 

Ранее стало известно, что победитель "Мастерса" в Париже получит почти 1 млн евро, а финалист – 500 тыс. евро.

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