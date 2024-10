"Обнаружили вирус": Янник Синнер объяснил снятие с "Мастерса" в Париже

Янник Синнер признался, что у него обнаружили вирусную инфекцию.

Лидера мирового рейтинга в сетке "тысячника" в Париже заменит лаки-лузер француз Артур Казо (85 АТР).

This is not an easy announcement to make. My team and I arrived early to prepare as best as possible, but unfortunately, I started feeling unwell during training and saw the doctor on Sunday. It turns out I’ve come down with a virus. I’m feeling better now, but I’m still not… pic.twitter.com/TjE1a3KZQu