"Мастерс" в Париже: результаты и видеообзор матчей за 29 октября

Вчера, 29 октября, прошли матчи первого круга турнира серии "Мастерс" в Париже. Zakon.kz предлагает ознакомиться с результатами игр основной сетки одиночного разряда.

В этот день "Мастерс" в Париже покинули пять сеяных игроков: Андрей Рублёв (6), Каспер Рууд (7), Хуберт Хуркач (12), Фрэнсис Тиафо (14), Лоренцо Музетти (16).

Результаты за 29 октября (первый круг):

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:4, 6:2;

Алекс Михельсен (США) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:1, 6:3;

Алексей Попырин (Австралия) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:5, 7:6;

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:7, 7:6, 6:3;

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Андрей Рублёв (Россия) – 7:6. 7:6;

Хольгер Руне (Дания) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:4, 6:4;

Карен Хачанов (Россия) – Кристофер О'Коннелл (Австралия) – 6:4, 3:6, 7:6;

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Алекс де Минор (Австралия) – Мариано Навоне (Аргентина) – 7:5, 6:1;

Бен Шелтон (США) – Корентен Муте (Франция) – 6:3, 6:7, 6:3;

Джек Дрейпер (Великобритания) – Иржи Легечка (Чехия) – 7:5, 6:2;

Стефанос Циципас (Греция) – Алехандро Табило (Чили) – 6:3, 6:4;

Карлос Алькарас (Испания) – Николас Харри (Чили) – 7:5, 6:1;

Джордан Томпсон (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:6, 3:6, 6:4;

Зизу Бергс (Бельгия) – Ришар Гаске (Франция) – 6:3, 6:4;

Артюр Фис (Франция) – Марин Чилич (Хорватия) – 7:6, 6:4.





Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик обыграл экс-девятую ракетку мира на старте "Мастерса" в Париже.