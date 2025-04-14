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Все о теннисе

21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас заработал более $40 млн призовых за карьеру

21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас заработал более $ 40 млн призовых за карьеру, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 14:29 Фото: ATP
Четырехкратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас преодолел отметку в $40 млн призовых за карьеру, сообщает Zakon.kz.

За победу на "Мастерсе" в Монте-Карло (Монако) 21-летний спортсмен получил $1 037 674. Таким образом, общая сумма его призовых составила $40 231 787.

Карлос Алькарас стал 11-м игроком в истории как мужского, так и женского тенниса, которому удалось превысить $40 млн призовых за карьеру.

Лидером среди мужчин по этому показателю является 24-кратный победитель "Шлемов" серб Новак Джокович ($186 933 983). Лучшая среди женщин – 23-кратная чемпионка мэйджоров американка Серена Уильямс ($94 816 730).

Ранее мадридский "Реал" поздравил Карлоса Алькараса с триумфом на "Мастерсе" в Монако.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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