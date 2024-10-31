Казахстанские теннисисты Кукушкин и Недовесов не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Словакии

В Братиславе (Словакия) проходит турнир серии АТР Челленджер. Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Александр Недовесов провели очередные матчи, сообщает Zakon.kz.

Во втором круге одиночного разряда Михаил Кукушкин проиграл французу Константу Лестьенну (196 АТР) со счетом 6:3, 1:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. 36-летний Кукушкин шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один заработанный брейк-пойнт.

В четвертьфинале парного разряда другой казахстанский игрок Александр Недовесов вместе с Мигелем Анхелем Рейес-Варелой (Мексика) потерпели поражение от тандема Робин Хаасе (Нидерланды) / Лукас Мидлер (Австрия) со счетом 5:7, 3:6. Казахстанско-мексиканский дуэт был посеян в Братиславе под третьим номером.

Ранее в стартовой игре турнира в Словакии Кукушкин выиграл у 18-летнего бразильца Жоао Фонсеку со счетом 6:4, 5:7, 6:4.