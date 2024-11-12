Каролина Мухова снялась с Кубка Билли Джин Кинг 2024

22-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с финального этапа Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет с 13 по 20 ноября в Малаге (Испания). Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

"Всем привет! Я очень надеялась, что буду готова сыграть на Кубке Билли Джин Кинг, но очевидно, что я не смогу выложиться на все сто. Мы с тренером Петром Палой договорились об изменении состава. Буду болеть за команду издалека!" – написала теннисистка.

В последний раз Мухова выходила на корт в середине октября на турнире в Нинбо (Китай). Тогда она снялась посреди полуфинального матча с россиянкой Миррой Андреевой из-за травмы.

Ранее сборная Кореи объявила состав на матч против команды Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг.