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У Елены Рыбакиной появился новый тренер
Фото: Instagram/lenarybakina, Instagram/wta
Первая ракетка Казахстана и пятый номер мировой женской теннисной Ассоциации Елена Рыбакина в новом сезоне будет работать со знаменитым хорватским специалистом Гораном Иванишевичем, сообщает Zakon.kz.
Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина после некоторых раздумий все-таки остановилась на кандидатуре 53-летнего наставника.
Elena Rybakina’s next coach will be Goran Ivanisevic.— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) November 1, 2024
They will start together in the offseason.
Горан Иванишевич является чемпионом "Уимблдона"-2001, а также экс-тренером серба Новака Джоковича.
23 августа Елена Рыбакина прекратила сотрудничество с прежним своим наставником, другим хорватом Стефано Вуковым.
Между тем стало известно о призовом фонде Итогового турнира WTA, который пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Свой стартовый матч на этом турнире Елена Рыбакина проведет против Жасмин Паолини из Италии.
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