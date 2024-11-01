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У Елены Рыбакиной появился новый тренер

Теннис Тренер Иванишевич Фото: Instagram/lenarybakina, Instagram/wta
Первая ракетка Казахстана и пятый номер мировой женской теннисной Ассоциации Елена Рыбакина в новом сезоне будет работать со знаменитым хорватским специалистом Гораном Иванишевичем, сообщает Zakon.kz.

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина после некоторых раздумий все-таки остановилась на кандидатуре 53-летнего наставника.

Горан Иванишевич является чемпионом "Уимблдона"-2001, а также экс-тренером серба Новака Джоковича.

23 августа Елена Рыбакина прекратила сотрудничество с прежним своим наставником, другим хорватом Стефано Вуковым.

Между тем стало известно о призовом фонде Итогового турнира WTA, который пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Свой стартовый матч на этом турнире Елена Рыбакина проведет против Жасмин Паолини из Италии.

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