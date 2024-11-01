У Елены Рыбакиной появился новый тренер

Первая ракетка Казахстана и пятый номер мировой женской теннисной Ассоциации Елена Рыбакина в новом сезоне будет работать со знаменитым хорватским специалистом Гораном Иванишевичем, сообщает Zakon.kz.

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина после некоторых раздумий все-таки остановилась на кандидатуре 53-летнего наставника.

Elena Rybakina’s next coach will be Goran Ivanisevic.



They will start together in the offseason. — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) November 1, 2024

Горан Иванишевич является чемпионом "Уимблдона"-2001, а также экс-тренером серба Новака Джоковича.

23 августа Елена Рыбакина прекратила сотрудничество с прежним своим наставником, другим хорватом Стефано Вуковым.

Между тем стало известно о призовом фонде Итогового турнира WTA, который пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Свой стартовый матч на этом турнире Елена Рыбакина проведет против Жасмин Паолини из Италии.