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"Мастерс" в Париже: результаты и видеообзор матчей за 31 октября

&quot;Мастерс&quot; в Париже: результаты и видеообзор матчей за 31 октября Фото: АТР
31 октября на "Мастерсе" в Париже прошли матчи третьего круга в одиночном разряде. Zakon.kz предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Главной сенсацией дня стало поражение фаворита турнира второй ракетки мира Карлоса Алькараса.

Результаты за 31 октября (третий круг):

Джордан Томпсон (Австралия) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:5, 7:6 (7:5).

Стефанос Циципас (Греция, 10) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:7 (1:7), 6:4, 6:2.

Карен Хачанов (Россия) – Алексей Попырин (Австралия) – 7:6 (7:5), 6:4.

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Александр Зверев (Германия, 3) – Артюр Фис (Франция) – 6:4, 3:6, 6:3.

Алекс де Минор (Австралия, 9) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 5:7, 6:2, 6:3.

Хольгер Руне (Дания, 13) – Артур Казо (Франция) – 3:6, 6:3, 6:4;

Уго Умбер (Франция, 15) – Карлос Алькарас (Испания, 2) – 6:1, 3:6, 7:5.

Григор Димитров (Болгария, 8) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 6:2, 4:6, 7:6 (7:5).

Ранее были представлены результаты и видеообзор за 30 октября. 

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