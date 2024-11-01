"Мастерс" в Париже: результаты и видеообзор матчей за 31 октября

Фото: АТР

31 октября на "Мастерсе" в Париже прошли матчи третьего круга в одиночном разряде. Zakon.kz предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

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