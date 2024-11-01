"Мастерс" в Париже: результаты и видеообзор матчей за 31 октября
Главной сенсацией дня стало поражение фаворита турнира второй ракетки мира Карлоса Алькараса.
Результаты за 31 октября (третий круг):
Джордан Томпсон (Австралия) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:5, 7:6 (7:5).
Стефанос Циципас (Греция, 10) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:7 (1:7), 6:4, 6:2.
Карен Хачанов (Россия) – Алексей Попырин (Австралия) – 7:6 (7:5), 6:4.
Александр Зверев (Германия, 3) – Артюр Фис (Франция) – 6:4, 3:6, 6:3.
Алекс де Минор (Австралия, 9) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 5:7, 6:2, 6:3.
Хольгер Руне (Дания, 13) – Артур Казо (Франция) – 3:6, 6:3, 6:4;
Уго Умбер (Франция, 15) – Карлос Алькарас (Испания, 2) – 6:1, 3:6, 7:5.
Григор Димитров (Болгария, 8) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 6:2, 4:6, 7:6 (7:5).
Ранее были представлены результаты и видеообзор за 30 октября.