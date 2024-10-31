"Мастерс" в Париже: результаты и видеообзор матчей за 30 октября

30 октября прошли матчи второго круга турнира серии "Мастерс" в Париже. Zakon.kz предлагает ознакомиться с результатами игр основной сетки одиночного разряда.

В этот день "Мастерс" в Париже покинули четвертый и пятый номера посева – Даниил Медведев (5 АТР) и Тейлор Фритц (6 АТР). А также поражение потерпел лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик.

Результаты за 30 октября (второй круг):

Хольгер Руне (Дания) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:4, 6:2;

Джек Дрейпер (Великобритания) – Тейлор Фриц (США) – 7:6, 4:6, 6:4;

Артур Казо (Франция) – Бен Шелтон (США) – 6:3, 7:6;

Артюр Фис (Франция) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 6:4;

Карен Хачанов (Россия) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – 6:7, 6:1, 6:4;

Алексей Попырин (Австралия) – Даниил Медведев (Россия) – 6:4, 2:6, 7:6;

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Григор Димитров (Болгария) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:7, 6:3, 7:5;

Александр Зверев (Германия) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 7:6. 6:3;

Уго Умбер (Франция) – Маркос Гирон (США) – 6:3, 6:2;

Адриан Маннарино (Франция) – Зизу Бергс (Бельгия) – 3:6, 6:2, 6:4;

Алекс де Минор (Австралия) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:4, 7:6;

Артур Риндеркнеш (Франция) – Алекс Микельсен (США) – 7:6, 7:6.





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