"Мастерс" в Париже: стали известны все четвертьфинальные пары в одиночном разряде

Фото: АТР

В Париже (Франция) проходит турнир серии АТР 1000. Завершились матчи третьего круга одиночного разряда, по итогам которых определились все четвертьфинальные пары, сообщает Zakon.kz.

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