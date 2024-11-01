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"Мастерс" в Париже: стали известны все четвертьфинальные пары в одиночном разряде

&quot;Мастерс&quot; в Париже: стали известны все четвертьфинальные пары в одиночном разряде Фото: АТР
В Париже (Франция) проходит турнир серии АТР 1000. Завершились матчи третьего круга одиночного разряда, по итогам которых определились все четвертьфинальные пары, сообщает Zakon.kz.

Четвертьфинальные пары:

Джордан Томпсон (Австралия) – Уго Умбер (Франция)

Хольгер Руне (Дания) – Алекс де Минор (Австралия)

Александр Зверев (Германия) – Стефанос Циципас (Греция)

Григор Димитров (Болгария) – Карен Хачанов (Россия).

Ранее были представлены результаты и видеообзор за 31 октября. 

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