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Роналду сфотографировался с известной теннисисткой

Онс Жабер Фото: Instagram/onsjabeur
39-летний Криштиану Роналду сфотографировался с трехкратной финалисткой турниров "Большого шлема" Онс Жабер, сообщает Zakon.kz.

Совместную фотографию представительница Туниса опубликовала 2 ноября на своей странице в Instagram.

"Без всяких слов. Спасибо", – проявила немногословность Жабер в своей публикации.

В настоящее время 30-летняя Жабер занимает 41-е место в мировом рейтинге WTA. В последний раз она выходила на корт в августе 2024 года на турнире в Торонто. И уже после объявила о досрочном завершении сезона из-за проблем со здоровьем.

Зато наличие свободного времени позволяет ей быть активной в социальных сетях. К примеру, на днях спортсменка разместила курьезное видео с участием Арины Соболенко, где последняя попала футбольным мячом в голову фотографу.

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