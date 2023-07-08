"Вокруг тенниса": Онс Жабер о рандеву с Дэвидом Бекхэмом

Двукратная финалистка турниров "Большого шлема", шестая ракетка мира, Онс Жабер поделилась впечатлениями от встречи с бывшим капитаном сборной Англии по футболу Дэвидом Бекхэмом на Уимблдоне-2023, сообщает Zakon.kz.

О встречи с Дэвидом Бекхэмом теннисистка из Туниса рассказала в социальных сетях, а также журналистам на пресс-конференции.

"Это было потрясающе. Он такой прекрасный человек. Я очень хотела с ним встретиться. Мы уже давно пытались все организовать. Я очень рада, что мы с ним поговорили. Надеюсь, еще встретимся. Мы говорили про футбол, про его дочь, про теннис. Он хочет прийти посмотреть пару матчей в США. Посмотрим. Не говорите моему мужу, но мне понравилось, как мы обнялись. И понравился очень приятный разговор. Мне нравится встречаться с такими спортсменами, потому что я могу у него многому научиться". Онс Жабер

Во втором круге Уимблдона Онс Жабер разгромила китаянку Чжосюань Бай, начавшую соревнования с квалификации, со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась всего 44 минуты.

A pleasure and an honor to meet David Beckham, thank you for this inspiring moment 🤩 pic.twitter.com/eEk8N5tEMg — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 5, 2023

В прошлом году на Уимблдоне Жабер в финале проиграла первой ракетке Казахстана Елене Рыбакиной. В 2021 году на британском "Большом шлеме" она добиралась до четвертьфинала. Ранее Онс трижды не могла преодолеть рубеж второго круга. За выход в 1/8 финала Уимблдона Жабер сыграет с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

Ранее матч Онс Жабер попал в подборку лучших розыгрышей пятого игрового дня Уимблдона.