"Вокруг тенниса": Онс Жабер о рандеву с Дэвидом Бекхэмом

О встречи с Дэвидом Бекхэмом теннисистка из Туниса рассказала в социальных сетях, а также журналистам на пресс-конференции.

Во втором круге Уимблдона Онс Жабер разгромила китаянку Чжосюань Бай, начавшую соревнования с квалификации, со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась всего 44 минуты.

A pleasure and an honor to meet David Beckham, thank you for this inspiring moment 🤩 pic.twitter.com/eEk8N5tEMg