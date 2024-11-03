"Ну, по крайней мере, у меня есть фото с Неймаром": Рыбакина об игре с Паолини

Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, в социальных сетях поделилась эмоциями после матча с итальянкой Жасмин Паолини (5 WTA) на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу итальянки.

"Ну, по крайней мере, у меня есть фото с Неймаром", – написала теннисистка в Инстаграм (сторис).

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

Неймар стал специальным гостем матча Рыбакина – Паолини. Нападающий саудовского клуба "Аль-Хиляль" и сборной Бразилии бросил монету перед стартом игры.



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В очном противостоянии Рыбакиной с Паолини впереди итальянка – 4:2. Далее Рыбакина встретится с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь (7 WTA), которая в стартовом матче проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко (Беларусь) со счетом 3:6, 4:6.

Рыбакина второй раз в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. В прошлом сезоне казахстанка впервые приняла участие в WTA Finals, но не смогла выйти из группы в полуфинал.

Елена Рыбакина не выходила на корт с конца августа. Тогда на US Open 2024 она отказалась от продолжения участия перед вторым кругом из-за проблем со здоровьем. Всего по ходу сезона казахстанка снялась с 12 турниров.

В этом сезоне Рыбакина выиграла три титула: в Брисбене (Австралия), Абу-Даби (ОАЭ) и Штутгарте (Германия). 23 августа она объявила о прекращении работы с хорватским тренером Стефано Вуковым.

1 ноября сильнейшая теннисистка Казахстана на пресс-конференции в Эр-Рияде рассказала о начале работы с новым тренером на сезон-2025. Им стал титулованный хорватский теннисист Горан Иванишевич.

