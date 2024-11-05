Иванишевич – о Рыбакиной: были другие предложения, но выбрал правильное для себя

Хорватский специалист Горан Иванишевич рассказал, как сложилось сотрудничество с пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

1 ноября сильнейшая теннисистка Казахстана объявила о начале работы с новым тренером на сезон-2025. Им стал титулованный хорватский теннисист Горан Иванишевич.

54-летний Иванишевич – бывшая вторая ракетка мира, чемпион Уимблдона 2001 года. До Джоковича тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милоша Раонича.

В этом году Иванишевич прекратил сотрудничество с сербским теннисистом 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" Новаком Джоковичем после пяти с лишним лет совместной работы. Специалист впервые будет тренировать девушку теннисистку.



"После Новака очень сложно тренировать кого-либо, поэтому мне нужно было что-то совершенно иное. Когда ты тренер величайшего игрока всех времен, тебе просто нужно что-то новое. Поэтому выбор был либо молодой игрок, либо что-то совершенно иное, и этим "совершенно иным" был WTA-тур. Были и другие предложения, но думаю, что выбрал для себя правильное – из-за стиля игры и потенциала Елены, а также из-за ее личности. Думаю, что это будет здорово", – приводит слова Иванишевича Tennis Majors.

Ранее Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем.