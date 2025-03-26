Все было немного странно: Иванишевич рассказал о сотрудничестве с Рыбакиной

Чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич рассказал о работе с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Хорватский специалист тренировал первую ракетку страны всего два месяца, сообщает Zakon.kz.

В межсезонье к команде Рыбакиной присоединился 53-летний Горан Иванишевич, который ранее тренировал только мужчин. И уже 21 января этого года стало известно, что Рыбакина прекратила сотрудничество со знаменитым хорватом после двух месяцев работы.

"Все было немного странно. Не буду много об этом говорить, но скажу, что это немного грустная и странная история. Даже до того, как я стал ее тренером, я считал ее лучшей теннисисткой в мире. Она играет красивее и проще всех, и мне это нравилось. К сожалению, вне корта происходили некоторые события, которые я не мог контролировать, да и не хотел быть частью этой истории. Затем я решил, что лучшим решением будет уйти. Желаю ей всего наилучшего в карьере", – приводит слова Иванишевича Talking Tennis.

На днях Елена начала подготовку к грунтовой части сезона в частном теннисном клубе в ОАЭ. На тренировке ее заметил болельщик, который сделал фотографию команды спортсменки.

Рыбакина тренируется с итальянским специалистом Давиде Сангинетти. Вместе с ними присутствует скандальный хорватский тренер Стефано Вуков.

Фото: @rashidaaljasmi

23 августа 2024 года первая ракетка Казахстана объявила о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым. Рыбакина не объяснила причин расставания с наставником, а теннисная общественность вынесла свой вердикт. В СМИ публиковалось немало информации о негативном влиянии Вукова на психологическое состояние Елены. Хорватского тренера обвинили в жестком обращении с Рыбакиной.

1 ноября 2024 года на пресс-конференции в Эр-Рияде, где проходил Итоговый чемпионат WTA, Рыбакина рассказала о начале работы с Гораном Иванишевичем на сезон-2025.

2 января 2025 года стало известно, что Елена Рыбакина вернула Стефано Вукова в команду на сезон-2025.

2 февраля 2025 года Елена Рыбакина объявила о начале сотрудничества с итальянским тренером Давиде Сангвинетти, который в свое время являлся наставником экс-первой ракетки мира россиянки Динары Сафиной.