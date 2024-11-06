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Арина Соболенко сохранит за собой статус первой ракетки мира по итогам сезона-2024
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере завершит год в ранге первой ракетки мира, сообщает Zakon.kz.
Это стало известно после поражения полячки Иги Швёнтек от американки Кори Гауфф во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA в Эр-Рияде со счетом 3:6, 4:6. Из-за этого Швёнтек лишилась математических шансов обойти Соболенко по итогам турнира.
26-летняя Соболенко станет 16-й теннисисткой в истории рейтинга WTA, достигшей такого результата, а также второй теннисисткой 1998 года рождения или позже, которой удалось сделать это, после Швёнтек.
В нынешнем сезоне Соболенко отличилась победами на Australian Open и US Open, турнирах в Цинциннати и в Ухане.
Днями ранее футболист Неймар назвал Соболенко "королевой тенниса".
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