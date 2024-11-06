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Арина Соболенко сохранит за собой статус первой ракетки мира по итогам сезона-2024

Арина Соболенко сохранит за собой статус первой ракетки мира Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере завершит год в ранге первой ракетки мира, сообщает Zakon.kz.

Это стало известно после поражения полячки Иги Швёнтек от американки Кори Гауфф во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA в Эр-Рияде со счетом 3:6, 4:6. Из-за этого Швёнтек лишилась математических шансов обойти Соболенко по итогам турнира.

26-летняя Соболенко станет 16-й теннисисткой в истории рейтинга WTA, достигшей такого результата, а также второй теннисисткой 1998 года рождения или позже, которой удалось сделать это, после Швёнтек.

В нынешнем сезоне Соболенко отличилась победами на Australian Open и US Open, турнирах в Цинциннати и в Ухане.

Днями ранее футболист Неймар назвал Соболенко "королевой тенниса".

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