Арина Соболенко встретилась с экс-первыми ракетками мира и Викторией Бекхэм на светском мероприятии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила открытие роскошного ресторана в итальянском стиле Casadonna в Майами (США). Фотографии с мероприятия первая ракетка мира разместила в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

"Что за ночь!" – написала Соболенко.

Мероприятие посетило огромное количество звезд, в том числе теннисных – 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс, чемпионка Australian Open -2018, экс-первая ракетка мира, датчанка Каролина Возняцки, а также американец Райлли Опелка.

На открытии Casadonna отметились такие селебрити, как Виктория Бекхэм, Камила Кабельо и другие.

Арина Соболенко уже долгое время живет в Майами. В данный момент белоруска готовится к выступлению на Итоговом турнире WTA, который пройдет в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября.

Ранее Арина Соболенко проиграла казахстанке Елене Рыбакиной в четвертьфинале "тысячника" в Пекине (7:5, 6:2).