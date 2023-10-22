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Арина Соболенко встретилась с экс-первыми ракетками мира и Викторией Бекхэм на светском мероприятии

Арина Соболенко встретилась с экс-первыми ракетками мира и Викторией Бекхэм на светском мероприятии Фото: wtatennis
Белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила открытие роскошного ресторана в итальянском стиле Casadonna в Майами (США). Фотографии с мероприятия первая ракетка мира разместила в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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"Что за ночь!" – написала Соболенко.

Мероприятие посетило огромное количество звезд, в том числе теннисных – 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс, чемпионка Australian Open -2018, экс-первая ракетка мира, датчанка Каролина Возняцки, а также американец Райлли Опелка.

На открытии Casadonna отметились такие селебрити, как Виктория Бекхэм, Камила Кабельо и другие.

Арина Соболенко уже долгое время живет в Майами. В данный момент белоруска готовится к выступлению на Итоговом турнире WTA, который пройдет в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября.

Ранее Арина Соболенко проиграла казахстанке Елене Рыбакиной в четвертьфинале "тысячника" в Пекине (7:5, 6:2).

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