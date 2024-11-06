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Российская теннисистка сообщила о разводе с казахстанским игроком
Фото: WTA
Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 35-е место в мировом рейтинге, рассказала о разводе с казахстанским теннисистом Александром Шевченко (64 АТР). Спортсменка написала об этом в своем телеграм-канале, сообщает Zakon.kz.
"Всем привет. В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение. Всем добра и любви! Ваша Настя", – написала спортсменка.
В сентябре 2023 года пара объявила о помолвке. В декабре теннисисты сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.
Ранее Александр Шевченко проиграл в стартовом матче на турнире во Франции, а Потапова объявила о досрочном завершении сезона-2024.
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