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Все о теннисе

Топовая российская теннисистка раскрыла причину развода с казахстанским игроком

Топовая российская теннисистка раскрыла причину развода с казахстанским игроком, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 17:27 Фото: из личного архива Анастасии Потаповой
33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова высказала несколько теплых пожеланий своему бывшему мужу, казахстанскому теннисисту Александру Шевченко, и рассказала, что стало причиной их развода, сообщает Zakon.kz.

Потапова и вторая ракетка Казахстана Шевченко состояли в браке меньше года. Они поженились в декабре 2023-го, а в ноябре 2024-го Анастасия сообщила о разводе.

"Я действительно желаю Саше лучшего, могу это сказать на камеру, я не стесняюсь этих слов. Он достоин всего лучшего. Желаю ему огромной удачи в его карьере, потому что действительно он талантливый парень и ему надо продолжать работать и развиваться дальше как игроку. Но, наверное, у нас были те проблемы, которые, как сказать правильно, что некоторые пары их проходят, а некоторые нет. И вот, к сожалению, мы стали одной из тех пар, кто не прошёл эти проблемы", – сказала Потапова в интервью "Больше!".
Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Анастасия Потапова – победительница пяти турниров WTA, два из которых – в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом рейтинге – 21-е (в июне 2023 года).

В начале карьеры теннисистка выиграла один турнир "Большого шлема" в одиночном разряде – юниорский Уимблдон в 2016 году. Также россиянка на юниорском уровне финалистка трех ТБШ в парном разряде (US Open-2015, "Ролан Гаррос" 2016 и 2017). Потапова – бывшая первая ракетка мира среди юниоров.

Ранее Александр Шевченко поднялся на две строчки в мировом рейтинге и теперь занимает 75-е место. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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