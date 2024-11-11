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Ига Швёнтек прилетела в Малагу для участия в Кубке Билли Джин Кинг
Фото: WTA
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прилетела в Малагу (Испания), где примет участие в командном турнире Кубок Билли Джин Кинг в составе сборной Польши. Соревнования пройдут с 13 по 20 ноября, сообщает Zakon.kz.
"Привет", – написала Швёнтек на своей странице в соцсетях (сторис) и добавила флаг Испании.
Сборная Польши сыграет с Испанией в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг.
В 2024 году Ига Швёнтек выиграла один турнир "Большого шлема" – "Ролан Гаррос". Всего полька победила на пяти турнирах WTA в нынешнем сезоне. На Олимпийских играх в Париже Швёнтек стала бронзовым призером. На Итоговом турнире, который проходил на прошлой неделе, полька не вышла из группы.
Фото: iga.swiatek/instagram
Ранее чемпионкой женского Итогового турнира стала американка Кори Гауфф.
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