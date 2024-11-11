Ига Швёнтек прилетела в Малагу для участия в Кубке Билли Джин Кинг

Фото: WTA

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прилетела в Малагу (Испания), где примет участие в командном турнире Кубок Билли Джин Кинг в составе сборной Польши. Соревнования пройдут с 13 по 20 ноября, сообщает Zakon.kz.

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