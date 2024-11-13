Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Определился состав теннисной лиги с участием Елены Рыбакиной

Определился состав ттеннисной лиги с участием Елены Рыбакиной Фото: Instagram/lenarybakina
Стал известен состав на Мировую теннисную лигу-2024, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, стал известен состав Мировой теннисной лиги – 2024. Соревнования пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 22 декабря.

Иглз: Каспер Рууд (Норвегия), Ига Швёнтек (Польша), Барбора Крейчикова (Чехия), Хуберт Хуркач (Польша).

Хоукс: Тейлор Фриц (США), Арина Соболенко (Беларусь), Сумит Нагал (Индия), Мирра Андреева (Россия).

Фэлконс: Даниил Медведев (Россия), Елена Рыбакина (Казахстан), Андрей Рублёв (Россия), Каролин Гарсия (Франция).

Кайтс: Ник Кирьос (Австралия), Жасмин Паолини (Италия), Стефанос Цицицпас (Греция), Паула Бадоса (Испания).

Ранее сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира.

Читайте также

Сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира

WTA выступила с заявлением по скандалу Барборы Крейчиковой с журналистом Tennis Channel

Итоговый турнир ATP: расписание третьего игрового дня

Аксинья Титова
2024 год Теннис Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
WTA выступила с заявлением по скандалу Барборы Крейчиковой с журналистом Tennis Channel
WTA выступила с заявлением по скандалу Барборы Крейчиковой с журналистом Tennis Channel
ФК &quot;Реал&quot; пополнится сенсационными игроками
ФК "Реал" пополнится сенсационными игроками
Футбол Список Еврокубки
Какие клубы представят Казахстан в следующем сезоне еврокубков
Первые ракетки мира Синнер и Соболенко получили кубки АТР и WTA
Первые ракетки мира Синнер и Соболенко получили кубки АТР и WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: