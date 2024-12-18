Мировая теннисная лига: расписание выставочного турнира в Абу-Даби с участием Рыбакиной и Шевченко
Лидер женской сборной страны Рыбакина выступит за квартет "Falcons" (Соколы). Вторая ракетка Казахстана среди мужчин Шевченко сыграет в команде "Eagles" ("Орлы"). Каждый матч будет состоять из четырех игр (из одного сета): мужская и женская одиночки и две встречи парных разрядов (мужского, женского или смешанного).
Все матчи в прямом эфире покажет телеканал Sport+Qazaqstan.
19 декабря, четверг:
14:00 по времени Астаны Falcons – Hawks.
18:00 Eagles – Kites.
20 декабря, пятница:
14:00 Hawks – Eagles.
18:00 Falcons – Kites.
21 декабря, суббота:
14:00 Falcons – Eagles.
18:00 Kites – Hawks.
22 декабря, воскресенье: 18:00. Финал.
Мировая теннисная лига – выставочный турнир среди смешанных команд, который ежегодно проводится в ОАЭ. 16 игроков (по восемь мужчин и женщин) разделены на четыре группы. В каждой команде – по два теннисиста и две теннисистки. На предварительном этапе квартеты сыграют в формате "каждый с каждым": мужская одиночка, женская одиночка, микст или женская/мужская пара. Две лучшие команды выходят в финал.
Первый розыгрыш Мировой теннисной лиги состоялся в декабре 2022 года. И тоже в ОАЭ, только тогда это был Дубай. В рамках турнира проходят концерты с участием звезд мировой эстрады. На третьем по счету турнире выступят легендарный рок-музыкант Брайан Адамс, певица Anastacia, рэпер Akon и популярный исполнитель из Ямайки Шон Пол.
Ранее Елена Рыбакина начала подготовку к сезону с бывшим тренером Джоковича.