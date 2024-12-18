#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.66
550.21
5.09
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.66
550.21
5.09
Все о теннисе

Мировая теннисная лига: расписание выставочного турнира в Абу-Даби с участием Рыбакиной и Шевченко

Мировая теннисная лига: расписание выставочного турнира в Абу-Даби с участием Рыбакиной и Шевченко , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 11:21 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 22 декабря пройдет Мировая теннисная лига (World Tennis League). В выставочном турнире среди смешанных команд примут участие казахстанские теннисисты Елена Рыбакина и Александр Шевченко. Zakon.kz представляет расписание игр.

Лидер женской сборной страны Рыбакина выступит за квартет "Falcons" (Соколы). Вторая ракетка Казахстана среди мужчин Шевченко сыграет в команде "Eagles" ("Орлы"). Каждый матч будет состоять из четырех игр (из одного сета): мужская и женская одиночки и две встречи парных разрядов (мужского, женского или смешанного).

Все матчи в прямом эфире покажет телеканал Sport+Qazaqstan.

19 декабря, четверг:

14:00 по времени Астаны Falcons – Hawks.

18:00 Eagles – Kites.

20 декабря, пятница:

14:00 Hawks – Eagles.

18:00 Falcons – Kites.

21 декабря, суббота:

14:00 Falcons – Eagles.

18:00 Kites – Hawks.

22 декабря, воскресенье: 18:00. Финал.

Мировая теннисная лига – выставочный турнир среди смешанных команд, который ежегодно проводится в ОАЭ. 16 игроков (по восемь мужчин и женщин) разделены на четыре группы. В каждой команде – по два теннисиста и две теннисистки. На предварительном этапе квартеты сыграют в формате "каждый с каждым": мужская одиночка, женская одиночка, микст или женская/мужская пара. Две лучшие команды выходят в финал.

Первый розыгрыш Мировой теннисной лиги состоялся в декабре 2022 года. И тоже в ОАЭ, только тогда это был Дубай. В рамках турнира проходят концерты с участием звезд мировой эстрады. На третьем по счету турнире выступят легендарный рок-музыкант Брайан Адамс, певица Anastacia, рэпер Akon и популярный исполнитель из Ямайки Шон Пол. 

Ранее Елена Рыбакина начала подготовку к сезону с бывшим тренером Джоковича.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
Первая ракетка мира предстала в шикарном образе
Все о теннисе
09:59, Сегодня
Первая ракетка мира предстала в шикарном образе
Вышедшая из декретного отпуска теннисистка появилась на обложке модного журнала
Все о теннисе
07:44, Сегодня
Вышедшая из декретного отпуска теннисистка появилась на обложке модного журнала
"У меня есть сомнения": чемпион Astana Open – 2023 высказался о допинговых скандалах Синнера и Швёнтек
Все о теннисе
17:45, 17 декабря 2024
"У меня есть сомнения": чемпион Astana Open – 2023 высказался о допинговых скандалах Синнера и Швёнтек
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: