Легендарный форвард возглавит сборную Уругвая после ЧМ-2026 по футболу
По сведениям Marca, эту информацию подтвердил президент уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Игнасио Алонсо, добавив, что Форлан будет работать на временной основе.
47-летний специалист заменит на этом посту не менее легендарного Марсело Бьелсу, который покинул "Селесте" после неудовлетворительного выступления команды на ЧМ-2026.
AUF четко определится с новым наставником только весной 2027 года, так как через пять месяцев пройдут выборы новых руководителей уругвайского футбола, в связи с этим пока не строят долгосрочные планы.
"Исполнительный комитет AUF выбрал Диего, мы встречались с ним еще в 2022 году, чтобы привлечь его к проекту. Сейчас он полон энтузиазма. У Форлана уже был опыт работы штатным тренером, он провел 11 матчей за "Пеньяроль" шесть лет назад и 12 за "Атенас-де-Сан-Карло" во второй лиге Уругвая в 2021 году". Президент AUF Игнасио Алонсо
Двукратный обладатель "Золотой бутсы" будет руководить всеми матчами сборной Уругвая в сентябре, октябре и ноябре, во время отборочных матчей ЧМ-2030, включая товарищеские встречи.
С другой стороны, Форлан также будет руководить молодежной сборной до 20 лет, которая примет участие в чемпионате Южной Америки в январе 2027 года.
Сборная Уругвая на текущем мундиале не смогла одержать ни одной победы: две ничьих и одно поражение.
В заключительном туре группового раунда они уступили Испании (0:1) и вылетели с турнира.