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Спорт

Легендарный форвард возглавит сборную Уругвая после ЧМ-2026 по футболу

Футбол Наставник Уругвай, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 11:02 Фото: Instagram/DiegoForlancorazo
Выдающийся нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико Мадрид" Диего Форлан будет главным тренером сборной Уругвая по футболу до марта 2027 года, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Marca, эту информацию подтвердил президент уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Игнасио Алонсо, добавив, что Форлан будет работать на временной основе.

47-летний специалист заменит на этом посту не менее легендарного Марсело Бьелсу, который покинул "Селесте" после неудовлетворительного выступления команды на ЧМ-2026.

AUF четко определится с новым наставником только весной 2027 года, так как через пять месяцев пройдут выборы новых руководителей уругвайского футбола, в связи с этим пока не строят долгосрочные планы.

"Исполнительный комитет AUF выбрал Диего, мы встречались с ним еще в 2022 году, чтобы привлечь его к проекту. Сейчас он полон энтузиазма. У Форлана уже был опыт работы штатным тренером, он провел 11 матчей за "Пеньяроль" шесть лет назад и 12 за "Атенас-де-Сан-Карло" во второй лиге Уругвая в 2021 году". Президент AUF Игнасио Алонсо

Двукратный обладатель "Золотой бутсы" будет руководить всеми матчами сборной Уругвая в сентябре, октябре и ноябре, во время отборочных матчей ЧМ-2030, включая товарищеские встречи.

С другой стороны, Форлан также будет руководить молодежной сборной до 20 лет, которая примет участие в чемпионате Южной Америки в январе 2027 года.

Сборная Уругвая на текущем мундиале не смогла одержать ни одной победы: две ничьих и одно поражение.

В заключительном туре группового раунда они уступили Испании (0:1) и вылетели с турнира.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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