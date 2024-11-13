Капитаны сборных Казахстана и Кореи оценили шансы на победу в Кубке Билли Джин Кинг

В преддверии плей-офф "Кубка Билли Джин Кинг" между сборными Казахстана и Кореи состоялась пресс-конференция с участием капитанов и игроков команд, сообщает Zakon.kz.

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин поделился мыслями о предстоящей встрече.

"Вся команда в сборе, все здесь, тренируются и готовятся. Все в хорошей форме и здоровы. Сразу скажу, что никогда не нужно недооценивать соперниц. Да, у них не приехала "первый номер", а из тех, кто здесь, – наши девочки с ними не играли. Но мы знаем, как они играют, будем готовиться. На таких турнирах разницы нет, с каким настроем выйдут соперницы. Главное – мы рассчитываем на победу. Единственное, что у нас не так много информации про их молодых игроков. Нужно настраиваться на полноценное хорошее противостояние. Будем настраиваться серьезно, играть с концентрацией", – сказал Щукин.

В свою очередь капитан сборной Республики Корея Юнбэ Ким решил дать шанс молодым игрокам.

Фото: ktf.kz

"Мы приехали в Астану без своего лидера команды, чтобы дать шанс сыграть молодым игрокам. Мы хорошо подготовились. Надеемся, будут отличные матчи. Насколько я знаю, это будет девятая очная игра между двумя командами, и в этой битве ваша команда ведет 8:2, но 16-17 ноября на корт выйдут уже совершенно другие составы команд, чем раньше. Цель у нас одна – победить и пробиться в следующий раунд". Юнбэ Ким

Игры пройдут на столичном закрытом хардовом корте Beeline Arena. Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победитель противостояния пробьется в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в апреле 2025 года.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина прибыла в Астану для участия в Кубке Билли Джин Кинг.