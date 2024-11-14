Елена Рыбакина и другие казахстанские теннисистки провели автограф-сессию и мастер-класс для юных игроков

Женская команда Казахстана продолжает готовиться к предстоящей игре против теннисисток из Республики Корея в рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Матчи пройдут 16-17 ноября на столичном закрытом хардовом корте Beeline Arena, сообщает Zakon.kz.

Федерация тенниса Казахстана организовала мастер-класс для юных теннисистов (Kids Day), в котором приняли участие Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Анна Данилина, Зарина Дияс, Соня Жиенбаева и Сандугаш Кенжибаева.

Также наши топовые теннисистки провели автограф-сессию.

Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате на столичном закрытом хардовом корте Beeline Arena. Победитель противостояния пробьется в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в апреле 2025 года.



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В прямом эфире матчи покажет телеканал Qzsport: 16 ноября игры начнутся в 13:00, 17 ноября – в 12:00 по казахстанскому времени.

Капитан команды Республики Корея Джунг Ба Ким заявил следующих игроков: Да Ён Бак (331 WTA), Со Хен Пак (257 WTA парный), Ку Ён Ву (417 WTA) и Ким Дабин (331 WTA).

В мировом командном рейтинге ITF сборная Казахстана занимает 13-е, а Корея – 32-е место.

Ранее тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Анна Данилина и Жибек Куламбаева.