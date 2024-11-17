Сборная Словакии вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг впервые за 11 лет

Словацкие теннисистки вышли в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2024. На стадии четвертьфинала они сенсационно обыграли сборную Австралии с общим счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре противостояния 241-я ракетка мира Виктория Грунчакова обыграла Кимберли Биррелл (115 WTA) со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 6:3.

Во втором матче Ребекка Шрамкова (43 WTA) разгромила Айлу Томлянович (85 WTA) со счетом 6:1, 6:2.

Сборная Словакии сыграет в полуфинале женского командного турнира (ранее называвшегося Кубок Федерации) впервые с 2013 года. А в 2002 словачки выиграли соревнования, в финале обыграв команду Испании (3:1).

За выход в финал-2024 спортсменки из Словакии поборются с победителем пары Канада – Великобритания. Канадки являются действующими чемпионками турнира.

В 1/8 финала (первый раунд плей-офф) дружина Словакии сенсационно выбила из состязаний команду США с общим счетом 2:1.

Словакия – США (1/8 финала)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Тэйлор Таунсенд (США) – Рената Ямричёва (Словакия) – 7:5, 6:4.

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Даниэль Коллинз (США) – 6:2, 7:5.

Виктория Грунчакова / Тереза Михаликова (Словакия) – Эшли Крюгер / Тейлор Таунсенд – 6:3, 3:6, 10:8.

В другом полуфинале встретятся команды Польши и Италии, которые прошли Чехию и Японию, соответственно.



Результаты 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024:





Фото: billiejeankingcup.com