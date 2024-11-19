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Елена Рыбакина узнала приятные новости перед новым годом

Елена Рыбакина узнала приятные новости перед новым годом Фото: instagram/lenarybakina
Бывшая теннисистка из Беларуси Вера Лапко призналась, что Рыбакина будет главной соперницей Соболенко в новом сезоне, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, бывшая белорусская теннисистка Вера Лапко предположила, кто будет главными соперницами соотечественницы Арины Соболенко в 2025 году.

"Начну со Швёнтек. Она является топовой теннисисткой, которая демонстрирует нереальный уровень игры. В следующем сезоне Ига будет занимать первое, второе или третье место в рейтинге WTA. При этом мне кажется, что полька немного подвинется, а одними из главных оппоненток Арины в 2025 году будут Рыбакина и Гауфф. Но это женский теннис. Ты никогда не знаешь, что произойдет. Мне понравилось решение той же Елены Рыбакиной начать работу с Иванишевичем", – говорит Вера Лапко.

По словам белорусской теннисистки, для самой спортсменки это большой плюс, так как сам Горан играл на отличнейшем уровне. Он отлично знает мужской теннис, работал с Новаком Джоковичем. Этот специалист имеет нереальный опыт сотрудничества с таким большим игроком.

"Мне будет интересно наблюдать за Рыбакиной в следующем году. Повторюсь: именно ее и Гауфф я отнесу к числу главных соперниц Соболенко в сезоне-2025", – говорит Лапко.

Ранее стало известно, какие позиции занимают казахстанские теннисисты в мировом рейтинге.

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