Какие позиции занимают казахстанские теннисисты в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг. Казахстанские теннисисты узнали свои актуальные позиции, сообщает Zakon.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик сохранил за собой 34-е место. Вторая ракетка страны Александр Шевченко поднялся на две ступени и теперь занимает 78-ю строчку.

В топ-10 произошли изменения. Финалист Итогового турнира американец Тейлор Фритц поднялся на четвертую позицию. Также на один пункт улучшил свое положение Каспер Рууд (Норвегия), расположившись на шестом месте. А вот россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович потеряли по одной строчке.

Рейтинг АТР от 18 ноября

1. Янник Синнер (Италия) – 11.830.

2. Александр Зверев (Германия) – 7.915.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7.010.

4 (+1). Тейлор Фриц (США) – 5.100.

5 (-1). Даниил Медведев (Россия) – 5.030.

6 (+1). Каспер Рууд (Норвегия) – 4.255.

7 (-6). Новак Джокович (Сербия) – 3.910.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

8. Андрей Рублёв (Россия) – 3.760.

9. Алекс де Минор (Австралия) – 3.745.

10. Григор Димитров (Болгария) – 3.350…

34. Александр Бублик (Казахстан) – 1.420.

78 (+2). Александр Шевченко (Казахстан) – 715.

112 (+1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 542.

174 (+2). Дмитрий Попко (Казахстан) – 334.

192 (+3). Тимофей Скатов (Казахстан) – 299.

212 (-8). Денис Евсеев (Казахстан) – 271.

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Ранее стало известно, что итоговый турнир ATP будет проходить в Италии до 2030 года.