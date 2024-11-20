Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Словакия выбила Великобританию из Кубка Билли Джин Кинг и впервые с 2002 года сыграет в финале

Словакия выбила Великобританию из Кубка Билли Джин Кинг и впервые с 2002 года сыграет в финале Фото: billiejeankingcup.com
В испанской Малаге проходит финальная часть Кубка Билли Джин Кинг. Во втором полуфинале команда Словакии одержала победу над сборной Великобритании, сообщает Zakon.kz.

В первой игре противостояния Виктория Грунчакова (Словакия) уступила Эмме Радукану (Великобритания) со счетом 4:6, 4:6.


Во втором матче Ребекка Шрамкова (Словакия) обыграла Кэти Бултер (Великобритания) – 2:6, 6:4, 6:4.


В парном разряде Тереза Михаликова и Виктория Грунчакова (Словакия) выиграли у британок Хизер Уотсон и Оливии Николлс (6:2, 6:2).


Сборная Словакии вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг впервые с 2002 года, тогда турнир назывался Кубком Федерации.

В финале турнира сборная Словакии сыграет с представительницами Италии, которые в 1/2 финала одержали победу над Польшей. 

Читайте также

Испания проиграла Нидерландам и не смогла пробиться в полуфинал Кубка Дэвиса: видеообзор игр

Надаль впервые за 20 лет проиграл матч в Кубке Дэвиса и завершил карьеру

"Куда ты, туда и я": Арина Соболенко показала новые фото с бойфрендом из Парижа

Пахита Амири
Великобритания Словакия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Красивый Гол
Гол Роналду признан самым красивым в пятом туре Лиги Наций
Футбол Комент Адиева
Магомед Адиев отреагировал на слова Станислава Черчесова о "безхозности" сборной
Арина Соболенко показала новые фото с бойфрендом из Парижа
"Куда ты, туда и я": Арина Соболенко показала новые фото с бойфрендом из Парижа
Бокс
Жанибек Алимханулы остался без соперника
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: