Словакия выбила Великобританию из Кубка Билли Джин Кинг и впервые с 2002 года сыграет в финале

В испанской Малаге проходит финальная часть Кубка Билли Джин Кинг. Во втором полуфинале команда Словакии одержала победу над сборной Великобритании, сообщает Zakon.kz.

В первой игре противостояния Виктория Грунчакова (Словакия) уступила Эмме Радукану (Великобритания) со счетом 4:6, 4:6.







Во втором матче Ребекка Шрамкова (Словакия) обыграла Кэти Бултер (Великобритания) – 2:6, 6:4, 6:4.





В парном разряде Тереза Михаликова и Виктория Грунчакова (Словакия) выиграли у британок Хизер Уотсон и Оливии Николлс (6:2, 6:2).





Сборная Словакии вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг впервые с 2002 года, тогда турнир назывался Кубком Федерации.



В финале турнира сборная Словакии сыграет с представительницами Италии, которые в 1/2 финала одержали победу над Польшей.