Спорт

Сборная Италии стала первым финалистом Кубка Билли Джин Кинг

Итальянская теннисистка, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 08:25 Фото: usopen.org
Сборная Италии по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг, который проходит с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в полуфинале итальянки обыграли команду Украины. Итоговый счет – 2:1.

В первом поединке украинка Марта Костюк одолела Элизабетту Коччаретто со счётом 6:2, 6:3. Далее восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини одержала волевую победу над украинкой Элиной Свитолиной и сравняла счет в противостоянии.

В решающем поединке пара Сара Эррани/Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:3 обыграла дуэт Людмила Киченок/Марта Костюк.

В финале итальянские теннисистки встретятся с победительницами матча между сборными США и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина восстановила равновесие в матче против США.

Аксинья Титова
