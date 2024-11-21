В Кубке Дэвиса определился второй полуфиналист

В Малаге (Испания) проходит командный чемпионат мира среди мужчин – Кубок Дэвиса. Завершился второй четвертьфинал между сборными Германии и Канады, сообщает Zakon.kz.

В первой игре противостояния немец Даниэль Альтмайер одолел представителя Канады Габриэля Диалло – 7:5, 6:4.





Во втором матче 43-я ракетка мира Ян-Леннард Штруфф обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 4:6, 7:5, 7:6 и вывел Германию в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024. Штруфф выполнил восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Шаповалова 27 эйсов, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.





Счет противостояния Германия – Канада – 2:0. В полуфинале Кубка Дэвиса немецкие теннисисты встретятся с игроками из Нидерландов, которые в 1/4 одержали победу над Испанией (2:1).