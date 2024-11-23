Сборная Нидерландов впервые в истории сыграет в финале Кубка Дэвиса

В Малаге (Испания) проходит командный чемпионат мира среди мужчин – Кубок Дэвиса. Сегодня, 23 ноября, в 1/2 финала голландские теннисисты в двух матчах обыграли представителей Германии, сообщает Zakon.kz.

80-й номер рейтинга Ботик ван де Зандсхулп обыграл 88-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера со счетом 6:4, 6:7 (12:14), 6:3. Затем 40-я ракетка мира голландский теннисист Таллон Грикспор одержал волевую победу над Ян-Леннардом Штруффом. Матч завершился со счетом 7:6, 5:7, 4:6.

Также ранее определилась вторая полуфинальная пара. Во второй встрече 1/2 финала сразятся сборные Италии и Австралии. В стадии четвертьфинала итальянцы со счетом 2:1 обыграли команду Аргентины. Мужская сборная Австралии в этой же стадии со счетом 2:1 одолела сборную США.

Ранее стало известно, что 15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер проведет совместный тренировочный сбор с третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в рамках предсезонной подготовки в Аликанте (Испания).