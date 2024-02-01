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Мужская сборная Казахстана прибыла в Аргентину и начала финальную подготовку к Кубку Дэвиса

В Федерации тенниса РК рассказали, как сборная готовится к "Кубку Дэвиса" Фото: ktf.kz
Казахстанские теннисисты сыграют со сборной Аргентины квалификационный матч командного чемпионата мира "Кубок Дэвиса" 3-4 февраля в городе Росарио, сообщает Zakon.kz.

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По информации Федерации тенниса РК, наши спортсмены уже приступили к тренировкам: приехала вся команда во главе с капитаном Юрием Щукиным: Денис Евсеев, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко и Александр Недовесов.

Аргентинцы – обладатели "Кубка Дэвиса - 2016" и 4-кратные финалисты (1981, 2006, 2008, 2011). Это будет третья встреча между аргентинцами и казахстанцами. Счет в противостоянии – 1:1.

"Качество корта очень хорошее, особенно, если сравнивать с теми, на которых мы играли в прошлом году в Болгарии или Чили. Тут прям "высший пилотаж". Аргентинцы очень постарались. Они сами грунтовики и любят, чтобы корт был отличный. Арена очень классная. Все прекрасно знают, что Аргентина сыграет сильнейшим составом. Мы готовы помешать их планам и дать достойный бой".Тимофей Скатов

В первый день будут сыграны два одиночных матча, а во второй игровой день – одна парная и еще две одиночные встречи. Победитель противостояния в сентябре выступит на финальном этапе групповой стадии Кубка Дэвиса.

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Ранее сообщалось, что тренерскому штабу во главе с Юрием Щукиным пришлось принять сложное решение и поставить в приоритет получение олимпийской лицензии Александром Бубликом.

Первая ракетка сборной участвует в турнире в Монпелье, где Александр имеет высокие шансы на победу и за счет этого может обеспечить гарантированное участие на ОИ в Париже. Александр уже обыграл канадца Дениса Шаповалова и вышел в четвертьфинал.

Также матчи в Аргентине будет вынужден пропустить Бейбит Жукаев, который должен был дебютировать в предстоящих поединках за сборную, но на недавних матчах в Австралии получил травму и не успевает восстановиться к предстоящим матчам.                                                                                      

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