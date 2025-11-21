Кто и с кем играет в полуфиналах Кубка Дэвиса-2025

21 ноября стартуют матчи стадии полуфинала Кубка Дэвиса, командного чемпионата мира по теннису. Открывают программу дня Италия с Бельгией, а спустя сутки на корты выйдут Испания и Германия, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 21 ноября завершился заключительный четвертьфинальный поединок, где Германия обыграла Аргентину со счетом 2:1 и стала последним полуфиналистом Кубка Дэвиса-2025.

Таким образом, сегодня в 20:00 по казахстанскому времени на корты итальянской Болоньи выйдет первая полуфинальная пара, где хозяева встретятся с бельгийской дружиной.

Итальянцы у себя дома защищают прошлогодний титул, уверенно преодолев в четвертьфинале представителей Австрии (2:0).

"Скуадра Адзурри" обошлась без второй ракетки мира и свежеиспеченного чемпиона ATP Finals Янника Синнера, которому дали отдых.

Бельгийцы в свою очередь сотворили сенсацию, переиграв титулованную Францию – 2:0. Теперь Зизу Бергс и Рафаэль Коллиньон настроены дать бой и итальянцам.

Открывают данное противостояние Маттео Берреттини с Коллиньоном, затем Флавио Коболли сыграет с Бергсом.

22 ноября (начало – в 16:00) стартует второй полуфинал, где сразятся Испания и Германия. Открывают этот матч Пабло Карреньо-Буста и Ян-Леннард Штруфф, после этого Хауме Мунар встретится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

Испанцы приехали в Болонью без лучшего теннисиста мира Карлоса Алькараса, у которого травма. Шестикратный обладатель Кубка Дэвиса прошел в нынешний полуфинал с большим трудом, одолев Чехию со счетом 2:1.

Теперь испанцев за выход в полуфинал текущих состязаний ждет Бундестим, который также в тяжелейшем матче сломил сопротивление аргентинцев – 2:1.

Здесь тоже все решилось в парной встрече, которая завершилась только на тай-брейке заключительного сета.

Действующим обладателем Кубка Дэвиса является сборная Италии.