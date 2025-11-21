#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Спорт

Кто и с кем играет в полуфиналах Кубка Дэвиса-2025

Теннис Полуфинал КД, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 13:21 Фото: Instagram/daviscup
21 ноября стартуют матчи стадии полуфинала Кубка Дэвиса, командного чемпионата мира по теннису. Открывают программу дня Италия с Бельгией, а спустя сутки на корты выйдут Испания и Германия, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 21 ноября завершился заключительный четвертьфинальный поединок, где Германия обыграла Аргентину со счетом 2:1 и стала последним полуфиналистом Кубка Дэвиса-2025.

Таким образом, сегодня в 20:00 по казахстанскому времени на корты итальянской Болоньи выйдет первая полуфинальная пара, где хозяева встретятся с бельгийской дружиной.

Итальянцы у себя дома защищают прошлогодний титул, уверенно преодолев в четвертьфинале представителей Австрии (2:0).

"Скуадра Адзурри" обошлась без второй ракетки мира и свежеиспеченного чемпиона ATP Finals Янника Синнера, которому дали отдых.

Бельгийцы в свою очередь сотворили сенсацию, переиграв титулованную Францию – 2:0. Теперь Зизу Бергс и Рафаэль Коллиньон настроены дать бой и итальянцам.

Открывают данное противостояние Маттео Берреттини с Коллиньоном, затем Флавио Коболли сыграет с Бергсом.

22 ноября (начало – в 16:00) стартует второй полуфинал, где сразятся Испания и Германия. Открывают этот матч Пабло Карреньо-Буста и Ян-Леннард Штруфф, после этого Хауме Мунар встретится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

Испанцы приехали в Болонью без лучшего теннисиста мира Карлоса Алькараса, у которого травма. Шестикратный обладатель Кубка Дэвиса прошел в нынешний полуфинал с большим трудом, одолев Чехию со счетом 2:1.

Теперь испанцев за выход в полуфинал текущих состязаний ждет Бундестим, который также в тяжелейшем матче сломил сопротивление аргентинцев – 2:1.

Здесь тоже все решилось в парной встрече, которая завершилась только на тай-брейке заключительного сета.

Действующим обладателем Кубка Дэвиса является сборная Италии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
В Кубке Дэвиса определился второй полуфиналист
14:16, 21 ноября 2024
В Кубке Дэвиса определился второй полуфиналист
Сборная Нидерландов впервые в истории сыграет в финале Кубка Дэвиса
12:45, 23 ноября 2024
Сборная Нидерландов впервые в истории сыграет в финале Кубка Дэвиса
Сборная Италии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, одолев Нидерланды
00:56, 24 ноября 2023
Сборная Италии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, одолев Нидерланды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: