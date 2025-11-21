Кто и с кем играет в полуфиналах Кубка Дэвиса-2025
В ночь на 21 ноября завершился заключительный четвертьфинальный поединок, где Германия обыграла Аргентину со счетом 2:1 и стала последним полуфиналистом Кубка Дэвиса-2025.
Таким образом, сегодня в 20:00 по казахстанскому времени на корты итальянской Болоньи выйдет первая полуфинальная пара, где хозяева встретятся с бельгийской дружиной.
Итальянцы у себя дома защищают прошлогодний титул, уверенно преодолев в четвертьфинале представителей Австрии (2:0).
"Скуадра Адзурри" обошлась без второй ракетки мира и свежеиспеченного чемпиона ATP Finals Янника Синнера, которому дали отдых.
Бельгийцы в свою очередь сотворили сенсацию, переиграв титулованную Францию – 2:0. Теперь Зизу Бергс и Рафаэль Коллиньон настроены дать бой и итальянцам.
Открывают данное противостояние Маттео Берреттини с Коллиньоном, затем Флавио Коболли сыграет с Бергсом.
22 ноября (начало – в 16:00) стартует второй полуфинал, где сразятся Испания и Германия. Открывают этот матч Пабло Карреньо-Буста и Ян-Леннард Штруфф, после этого Хауме Мунар встретится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.
Испанцы приехали в Болонью без лучшего теннисиста мира Карлоса Алькараса, у которого травма. Шестикратный обладатель Кубка Дэвиса прошел в нынешний полуфинал с большим трудом, одолев Чехию со счетом 2:1.
Теперь испанцев за выход в полуфинал текущих состязаний ждет Бундестим, который также в тяжелейшем матче сломил сопротивление аргентинцев – 2:1.
Здесь тоже все решилось в парной встрече, которая завершилась только на тай-брейке заключительного сета.
Действующим обладателем Кубка Дэвиса является сборная Италии.