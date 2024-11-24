Сборная Италии второй год подряд вышла в финал Кубка Дэвиса: обзор полуфинала

В Малаге (Испания) проходит финальная часть Кубка Дэвиса. Завершился второй полуфинальный матч между сборными Италии и Австралии. Определилась финальная пара, сообщает Zakon.kz.

Действующие чемпионы Кубка Дэвиса итальянцы одержали победу со счетом 2:0 и второй год подряд вышли в финал Кубка Дэвиса. В первом матче 35-й номер рейтинга Маттео Берреттини обыграл Танаси Коккинакиса (77-й в рейтинге) со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 7:5.





Во втором матче первая ракетка мира Янник Синнер выиграл у Алекса де Минора, занимающего девятую строчку, со счетом 6:3, 6:4.





В финале сборная Италии сыграет с представителями Нидерландов, которые впервые в истории вышли в финал Кубка Дэвиса.

В прошлогоднем финале итальянцы обыграли команду Австралии в двух матчах (2:0).