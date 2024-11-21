Жасмин Паолини помогла сборной Италии взять Кубок Билли Джин Кинг: видеообзор финала

В Малаге (Испания) завершился Кубок Билли Джин Кинг – 2024 (женский чемпионат мира). В финале женская сборная Италии обыграла команду Словакии со счетом 2:0. Представлен видеообзор матчей, сообщает Zakon.kz.

В первом матче финала 78-я ракетка мира итальянка Лючия Бронцетти со счетом 6:2, 6:4 выиграла у Виктории Грунчаковой, которая занимает 238-е место в мировом рейтинге. Во втором сете итальянка отыгралась со счета 2:4.

Решающее очко команде Италии принесла четвертая ракетка мира Жасмин Паолини. Во втором одиночном матче она разгромила 43-ю ракетку мира Ребекку Шрамкову со счетом 6:2, 6:1. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 6 минут.

В истории Италии это пятый титул главного командного теннисного турнира среди женщин начиная с 1963 года (момента введения формата). Сборная Италии сравнялась с командами России и Испании по количеству завоеванных титулов на Кубке Билли Джин Кинг (ранее Кубок Федерации).



Страны-рекордсмены по количеству титулов на Кубке Билли Джин Кинг/Кубке Федерации:

США – 18 титулов;

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Чехословакия/Чехия – 11;

Австралия – 7;

Италия – 5;

СССР/Россия – 5;

Испания – 5.

Ранее сборная Казахстана вышла в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в апреле 2025 года.