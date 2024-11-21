Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Жасмин Паолини помогла сборной Италии взять Кубок Билли Джин Кинг: видеообзор финала

Сборная Италии выиграла Кубок Билли Джин Кинг Фото: billiejeankingcup.com
В Малаге (Испания) завершился Кубок Билли Джин Кинг – 2024 (женский чемпионат мира). В финале женская сборная Италии обыграла команду Словакии со счетом 2:0. Представлен видеообзор матчей, сообщает Zakon.kz.

В первом матче финала 78-я ракетка мира итальянка Лючия Бронцетти со счетом 6:2, 6:4 выиграла у Виктории Грунчаковой, которая занимает 238-е место в мировом рейтинге. Во втором сете итальянка отыгралась со счета 2:4.

Решающее очко команде Италии принесла четвертая ракетка мира Жасмин Паолини. Во втором одиночном матче она разгромила 43-ю ракетку мира Ребекку Шрамкову со счетом 6:2, 6:1. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 6 минут.

В истории Италии это пятый титул главного командного теннисного турнира среди женщин начиная с 1963 года (момента введения формата). Сборная Италии сравнялась с командами России и Испании по количеству завоеванных титулов на Кубке Билли Джин Кинг (ранее Кубок Федерации).

Страны-рекордсмены по количеству титулов на Кубке Билли Джин Кинг/Кубке Федерации:

США – 18 титулов;

material Материалы

Чехословакия/Чехия – 11;

Австралия – 7;

Италия – 5;

СССР/Россия – 5;

Испания – 5.

Ранее сборная Казахстана вышла в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в апреле 2025 года. 

Пахита Амири
Италия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Рекорд Покер
Дьёкереш оформил второй покер за месяц и улучшил рекорд Роналду
Футбол Расстановка Сборных
Определены окончательные места команд в 14 группах Лиги наций УЕФА
Футбол Комент Адиева
Магомед Адиев отреагировал на слова Станислава Черчесова о "безхозности" сборной
Хоккей Победа Металлург
"Барыс" сенсационно обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: