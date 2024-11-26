Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Во Франции открыли корт имени топового российского теннисиста

Во Франции открыли корт имени российского теннисиста Даниила Медведева Фото: АТР
В городе Грас, расположенном на юго-востоке Франции, открыли корт имени российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом рассказал мэр города Жером Виауд на личной странице в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Сам Даниил присутствовал на церемонии открытия корта, названного в свою честь. Торжественное мероприятие прошло в понедельник, 25 ноября.

Даниил Медведев тренируется во Франции с 2014 года. За свою карьеру 28-летний россиянин выиграл один турнир "Большого шлема" – US Open-2021, Итоговый турнир ATP-2020, был первой ракеткой мира. Всего на счету Даниила Медведева 20 титулов на уровне ATP-тура в одиночном разряде.

Ранее лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер добился уникального достижения по итогам прошедшего сезона. 

Читайте также

Янник Синнер добился уникального достижения по итогам прошедшего сезона

Пахита Амири
Россия Франция 2024 год Теннис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Хоккей Победа Вашингтона
"Вашингтон" одержал первую победу в сезоне без Овечкина
Футбол Иск Суд
Английский косметолог подал в суд на Роналду
Футбол
Роналду отреагировал на победу в матче "Аль-Наср" с "Аль-Гарафа"
Футбол
Салах возмутился отсутствием дальнейших предложений от "Ливерпуля"
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: