Во Франции открыли корт имени топового российского теннисиста

В городе Грас, расположенном на юго-востоке Франции, открыли корт имени российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом рассказал мэр города Жером Виауд на личной странице в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Сам Даниил присутствовал на церемонии открытия корта, названного в свою честь. Торжественное мероприятие прошло в понедельник, 25 ноября.

Даниил Медведев тренируется во Франции с 2014 года. За свою карьеру 28-летний россиянин выиграл один турнир "Большого шлема" – US Open-2021, Итоговый турнир ATP-2020, был первой ракеткой мира. Всего на счету Даниила Медведева 20 титулов на уровне ATP-тура в одиночном разряде.

Ранее лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер добился уникального достижения по итогам прошедшего сезона.