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Янник Синнер добился уникального достижения по итогам прошедшего сезона

Янник Синнер добился уникального достижения по итогам прошедшего сезона Фото: АТР
Первая ракетка мира представитель Италии Янник Синнер стал единственным теннисистом, выигравшим за один год два турнира "Большого шлема", Кубок Дэвиса и Итоговый чемпионат ATP, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, итальянец стал четвертым игроком с 1990 года, набравшим не менее 18 побед над игроками из топ-10 за один год. Ранее это удавалось сделать сербу Новаку Джоковичу (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), швейцарцу Роджеру Федереру (2004, 2006) и испанцу Рафаэлю Надалю (2013).

23-летний Синнер в этом сезоне выиграл восемь турниров категории ATP, в том числе два "Больших шлема", три "Мастерса", Итоговый чемпионат ATP и два титула ATP-500.

Ранее Янник Синнер помог сборной Италии взять Кубок Дэвиса (чемпионат мира среди мужских команд). 

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