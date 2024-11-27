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Президент Хорватии наградил Донну Векич государственной наградой за "серебро" на ОИ-2024

Президент Хорватии наградил Донну Векич государственной наградой за серебро на ОИ-2024 Фото: ITF
Президент Хорватии Зоран Миланович наградил серебряную медалистку Олимпийских игр – 2024 в Париже теннисистку Донну Векич государственной наградой, сообщает Zakon.kz.

19-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич в финале олимпийского турнира уступила китаянке Чжэн Циньвэнь (2:6, 3:6). Всего на Играх в Париже хорватские спортсмены завоевали семь медалей (две золотые, две серебряные, три бронзовые).

28-летняя Векич – полуфиналистка одного турнира "Большого шлема" (Уимблдонский турнир – 2024), победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде. В этом сезоне она повторила достижение 2019 года, закончив его на 19-й строчке рейтинга WTA.

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