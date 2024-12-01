Амир Омарханов стал чемпионом престижного турнира в Мексике

В городе Мерида завершился юниорский турнир первой категории ITF J500. Казахстанец Амир Омарханов стал его победителем в дуэте с россиянином Тимофеем Дерипаско, сообщает Zakon.kz.

В финале они уверенно обыграли первых сеяных соревнования Петра Брунлика (Чехия)/Чарли Робертсона (Великобритания) со счетом 6:4, 6:1.

В одиночном разряде Омарханов, к сожалению, в полуфинале уступил французу Томасу Фурелю – 2:6, 3:6.

Ранее стало известно, что казахстанские теннисисты Александр Бублик и Юлия Путинцева принесли очки своей команде в Санкт-Петербурге, где проходит Международный командный турнир "Трофеи Северной Пальмиры".