Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Амир Омарханов стал чемпионом престижного турнира в Мексике

Амир Омарханов Фото: ФТК
В городе Мерида завершился юниорский турнир первой категории ITF J500. Казахстанец Амир Омарханов стал его победителем в дуэте с россиянином Тимофеем Дерипаско, сообщает Zakon.kz.

В финале они уверенно обыграли первых сеяных соревнования Петра Брунлика (Чехия)/Чарли Робертсона (Великобритания) со счетом 6:4, 6:1.

В одиночном разряде Омарханов, к сожалению, в полуфинале уступил французу Томасу Фурелю – 2:6, 3:6.

Ранее стало известно, что казахстанские теннисисты Александр Бублик и Юлия Путинцева принесли очки своей команде в Санкт-Петербурге, где проходит Международный командный турнир "Трофеи Северной Пальмиры".

Читайте также

"Трофеи Северной Пальмиры": Бублик и Путинцева принесли очки своей команде

Амир Омарханов пробился в полуфинал престижного турнира в Мексике

"Трофеи Северной Пальмиры": Бублик и Путинцева провели первые матчи

Андрей Дюсупов
Мексика 2024 год Теннис Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Хоккей Победа Лидер
"Вашингтон" добился четвертой победы подряд и возглавил таблицу "Востока" НХЛ
Футзал Соперники Гранд-финал
"Кайрат" узнал соперников по Гранд-финалу Лиги чемпионов по футзалу
Футбол Дубль Футболиста
Роналду довел свою результативность до 915 голов в карьере
Футбол Трофей Меньшинство
Фантастика: "Ботафаго" в меньшинстве завоевал Кубок Либертадорес
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: