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Амир Омарханов пробился в полуфинал престижного турнира в Мексике

Амир Омарханов Фото: ФТК
Первая ракетка Казахстана до 18 лет и 19-я ракетка юниорского мирового рейтинга Амир Омарханов вышел в полуфинал турнира первой категории серии ITF Juniors J500 в Мериде, сообщает Zakon.kz.

В 1/4 финала он одержал уверенную победу над представителем США Бенджамином Вилвертом (49 ITF Juniors) со счетом 6:3, 6:3.

В полуфинале казахстанцу предстоит сыграть против 28-й ракетки мира юниорского рейтинга, француза Томаса Фуреля.

30 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге стартовал Международный командный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". В соревнованиях принимают участие два казахстанских теннисиста – Александр Бублик и Юлия Путинцева.

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