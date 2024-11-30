Амир Омарханов пробился в полуфинал престижного турнира в Мексике

Первая ракетка Казахстана до 18 лет и 19-я ракетка юниорского мирового рейтинга Амир Омарханов вышел в полуфинал турнира первой категории серии ITF Juniors J500 в Мериде, сообщает Zakon.kz.

В 1/4 финала он одержал уверенную победу над представителем США Бенджамином Вилвертом (49 ITF Juniors) со счетом 6:3, 6:3.

В полуфинале казахстанцу предстоит сыграть против 28-й ракетки мира юниорского рейтинга, француза Томаса Фуреля.

30 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге стартовал Международный командный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". В соревнованиях принимают участие два казахстанских теннисиста – Александр Бублик и Юлия Путинцева.