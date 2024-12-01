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"Трофеи Северной Пальмиры": Бублик и Путинцева принесли очки своей команде

&quot;Трофеи Северной Пальмиры&quot;: Бублик и Путинцева принесли очки своей команде Фото: ktf.kz
В Санкт-Петербурге проходит Международный командный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". В соревнованиях принимают участие два казахстанских теннисиста – Александр Бублик и Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

Во второй игровой день Александр Бублик в паре с австралийцем Танаси Коккинакисом, представляющие команду "Сфинксы", обыграли дуэт россиянина Карена Хачанова и испанца Роберто Баутиста-Агута ("Львы") со счетом 12:9 (3:3, 5:2, 4:4).

29-я ракетка мира Юлия Путинцева, представляющая команду "Сфинксы", обыграла 35-ю ракетку мира россиянку Анастасию Потапову (команда "Львы") со счетом 10:9 (4:2, 3:4, 3:3).

Таким образом, команда "Сфинксов" (капитан Янко Типсаревич) лидирует после второго игрового дня в противостоянии со "Львами (капитан Михаил Южный) со счетом 72:71.

Результаты второго игрового дня:

Карен Хачанов ("Львы") – Танаси Коккинакис ("Сфинксы") – 12:9 (3:4, 6:2, 3:3).

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Диана Шнайдер ("Сфинксы") – Виктория Томова ("Львы") – 12:7 (4:2, 3:3, 5:2).

Душан Лайович ("Львы") – Педро Мартинес ("Сфинксы") – 11:10 (5:2, 3:4, 3:4).

Александр Бублик/Таннаси Коккинакис ("Сфинксы") – Карен Хачанов/Роберто Баутиста-Агут ("Львы") – 12:9 (3:3, 5:2, 4:4).

Юлия Путинцева ("Сфинксы") – Анастасия Потапова ("Львы") — 10:9 (4:2, 3:4, 3:3).

По правилам соревнований каждый матч состоит из трех 20-минутных сетов. Если до окончания партии остается больше минуты, то играется еще один гейм, если меньше, то сет считается завершенным. Исключением будет ситуация, когда во всех партиях у игроков равное количество выигранных геймов. Тогда проводится решающий гейм, чтобы выявить лидера в матче. Побеждает тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых идет в общекомандную копилку.

Ранее Бублик и Путинцева провели первые матчи на турнире "Трофеи Северной Пальмиры". 

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