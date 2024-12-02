Видео: Бублик выполнил уникальный удар ракеткой на турнире в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился Международный командный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". В соревнованиях принимали участие два казахстанских теннисиста – Александр Бублик и Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана в заключительный день турнира провел зрелищный матч против россиянина Карена Хачанова, который занимает 19-е место в мировом рейтинге. Игра завершилась в пользу чемпиона АТР 250 Almaty Open – 2024 Хачанова (14:10).

Александр Бублик опубликовал в социальных сетях видео уникального розыгрыша этого матча.

Также Ютуб-канал "Больше" представил запись полного матча Александр Бублик – Карен Хачанов на турнире "Трофеи Северной Пальмиры".





20 октября 2024 года Карен Хачанов стал чемпионом турнира АТР 250 Almaty Open.