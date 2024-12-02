Видео: Бублик выполнил уникальный удар ракеткой на турнире в Санкт-Петербурге
Лидер мужской сборной Казахстана в заключительный день турнира провел зрелищный матч против россиянина Карена Хачанова, который занимает 19-е место в мировом рейтинге. Игра завершилась в пользу чемпиона АТР 250 Almaty Open – 2024 Хачанова (14:10).
Александр Бублик опубликовал в социальных сетях видео уникального розыгрыша этого матча.
Также Ютуб-канал "Больше" представил запись полного матча Александр Бублик – Карен Хачанов на турнире "Трофеи Северной Пальмиры".
20 октября 2024 года Карен Хачанов стал чемпионом турнира АТР 250 Almaty Open.
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"Трофеи Северной Пальмиры": команда Бублика и Путинцевой потерпела поражение на турнире в Санкт-Петербурге