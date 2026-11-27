Бублик успешно стартовал на турнире в Санкт-Петербурге
Фото: instagram/BUBLIK
В Санкт-Петербурге начался пятый турнир "Трофеи Северной Пальмиры", в котором принимает участие казахстанский теннисист Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.
27 ноября 2026 года в заключительном матче игровой программы первого дня турнира на корте встретились Александр Бублик, который представлял команду "Львы" и француз Адриано Маннарино ("Сфинксы").
"Оба игрока порадовали зрителей веселой искрометной игрой. Как всегда, Бублик был в ударе – шутил с болельщиками и несколько раз подал с руки", – отметили в пресс-службе турнира "Трофеи Северной Пальмиры".
Бублик одержал победу в этом матче со счетом 15:12 (5:3, 5:4, 5:5). Турнир "Трофеи Северной Пальмиры" продлится до 29 ноября 2026 года.
А на кортах итальянской Болоньи определились все полуфиналисты Кубка Дэвиса-2026. В четверке сильнейших команд нынешнего турнира болельщики тенниса не увидят команду Германии во главе с Александром Зверевым
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