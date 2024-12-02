"Настоящий талисман!": легенда тенниса предложил "Ливерпулю" продлить контракт с Салахом

Шестикратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер предложил "Ливерпулю" продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом еще на несколько лет, сообщает Zakon.kz.

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах до сих пор не получил предложений о продлении контракта со стороны руководства мерсисайдского клуба. Таким положением обеспокоен легенда тенниса Борис Беккер.

"Почему бы "Ливерпулю" не продлить контракт с Салахом еще на два-три года? Он настоящий талисман клуба!" – написал Беккер в социальных сетях.

В минувший уик-энд Мохамед Салах помог своей команде одержать победу в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) над "Манчестером Сити" (2:0). Нападающий сборной Египта на 78-й минуте забил с пенальти. После этой игры Салах высказался о ситуации вокруг его контрактного соглашения с клубом.

"Честно говоря, это у меня в голове. На данный момент это последний матч с "Манчестер Сити", который я играю за "Ливерпуль", поэтому я просто хотел насладиться им. Атмосфера была невероятной, и я наслаждаюсь каждым моментом здесь. Надеюсь, мы выиграем лигу, а дальше посмотрим, что произойдет", – приводит слова Салаха Sky Sports.

Контрактное соглашение Салаха с "Ливерпулем" рассчитано до 2025 года. Он выступает за клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами.

"Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда нидерландского тренера Арне Слота набрала 34 очка за 13 матчей.

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