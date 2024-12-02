Финальный раунд Кубка Дэвиса переедет в Италию на ближайшие три года

Финальный раунд Кубка Дэвиса переедет из Малаги (Испания) в Италию на ближайшие три года. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте турнира, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году турнир пройдет в Болонье. Также идут разговоры о проведении Кубка Дэвиса в Италии вплоть до 2030 года.

The Davis Cup Final 8 is heading to Italy 🇮🇹



The nation has been announced as the host for the next three years ➡️ https://t.co/FK2LwcQ3PG#DavisCup pic.twitter.com/iEwkFN4pt2 — Davis Cup (@DavisCup) December 2, 2024

С 2019 по 2024 год финальный раунд Кубка Дэвиса проходил в Испании. С 2019-го по 2021-й – в Мадриде, с 2022-го по 2024-й – в Малаге. Действующими победителями соревнований являются итальянские теннисисты.

В ноябре стало известно, что до 2030 года в Италии будет проводиться Итоговый турнир ATP.