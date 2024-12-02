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Финальный раунд Кубка Дэвиса переедет в Италию на ближайшие три года

Финальный раунд Кубка Дэвиса переедет в Италию на ближайшие три года Фото: Davis Cup
Финальный раунд Кубка Дэвиса переедет из Малаги (Испания) в Италию на ближайшие три года. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте турнира, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году турнир пройдет в Болонье. Также идут разговоры о проведении Кубка Дэвиса в Италии вплоть до 2030 года.

С 2019 по 2024 год финальный раунд Кубка Дэвиса проходил в Испании. С 2019-го по 2021-й – в Мадриде, с 2022-го по 2024-й – в Малаге. Действующими победителями соревнований являются итальянские теннисисты.

В ноябре стало известно, что до 2030 года в Италии будет проводиться Итоговый турнир ATP.

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