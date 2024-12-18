#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Все о теннисе

Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Индии

Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 14:13 Фото: ktf.kz
В Нови-Мумбаи проходит турнир серии ITF W50 (хард). Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела матч второго круга в женском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в 1/4 финала казахстанка одержала победу над Анри Накатой из Японии со счетом 6:4, 7:5. В основной сетке соревнования казахстанка выступает под четвертым номером.

В четвертьфинале Жибек сыграет с восьмой сеяной турнира Приской Негрохо (Индонезия).

Также на этом турнире Жибек сыграет и в парном разряде. В первом круге она вместе с хозяйкой корта Шривалли Бхамидипати встретится с местным дуэтом Шехаль Мане / Сонал Патил. Казахстанско-индийский тандем в парном разряде посеян под вторым номером.

Ранее в стартовой игре состязаний в Нови-Мумбаи Куламбаева обыграла японку Хироко Кувату со счетом 6:2, 6:3.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанская теннисистка продолжает феерить на турнирах в Индии
Все о теннисе
17:31, Сегодня
Казахстанская теннисистка продолжает феерить на турнирах в Индии
"Я много дней провел дома в слезах": Надаль рассказал о тяжелой травме в 17 лет
Все о теннисе
16:30, Сегодня
"Я много дней провел дома в слезах": Надаль рассказал о тяжелой травме в 17 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: