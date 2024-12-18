Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Индии

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В Нови-Мумбаи проходит турнир серии ITF W50 (хард). Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела матч второго круга в женском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в 1/4 финала казахстанка одержала победу над Анри Накатой из Японии со счетом 6:4, 7:5. В основной сетке соревнования казахстанка выступает под четвертым номером.

В четвертьфинале Жибек сыграет с восьмой сеяной турнира Приской Негрохо (Индонезия).

Также на этом турнире Жибек сыграет и в парном разряде. В первом круге она вместе с хозяйкой корта Шривалли Бхамидипати встретится с местным дуэтом Шехаль Мане / Сонал Патил. Казахстанско-индийский тандем в парном разряде посеян под вторым номером.

Ранее в стартовой игре состязаний в Нови-Мумбаи Куламбаева обыграла японку Хироко Кувату со счетом 6:2, 6:3.