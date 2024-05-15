Казахстанская теннисистка сотворила сенсацию на турнире в Загребе

В хорватском Загребе стартовал турнир серии ITF W75. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Жибек Куламбаева (№499 WTA) пробилась в основную сетку одиночного разряда через квалификацию. В первом раунде основной сетки казахстанка сенсационно обыграла третью сеяную Арианне Хартоно (№140 WTA, Нидерланды) со счетом 2:6, 6:2, 6:4.

Во втором круге Куламбаева сыграет с японкой Химено Сакацуме (№259 WTA).

Ранее казахстанский теннисист Денис Евсеев пробился во второй раунд турнира в Португалии.